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Galatasaray St. Johnstone maçının ardından Fatih Terim'den Aytaç Kara açıklaması

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Giriş: 06.08.2021 00:57
Güncelleme:06.08.2021 00:59
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç'a tepki doğru ve hoş değil." dedi.

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