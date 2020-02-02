Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI
Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle! Süper Lig'in 20. haftasında, zirve mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 33 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, bu maçı kazandığı takdirde lider Sivasspor'la puan farkını beşe indirecek. Lig sonuncusu Kayserispor ise bu zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor.
GALATASARAY'DA SON DURUM
Sarı kırmızılı ekip ligde iyi bir seri yakaladı ve son 3 maçını da kazandı. Golcü oyuncu Falcao form tutmaya başlarken, Galatasaray ligde oynadığı son maçta Konyaspor deplasmanında 3-0 galip geldi.
KAYSERİSPOR'DA SON DURUM
Teknik direktörlüğünü Robert Prosinecki'nin yaptığı Kayserispor ise 11 puanla son sırada bulunuyor. Konuk ekip ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemezken, geçtiğimiz hafta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
LİGDE 48. RANDEVU
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 48. randevularına çıkacak.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
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