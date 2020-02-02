Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI

Galatasaray Kayserispor canlı izle! Süper Lig 20. hafta maçı GS Kayserispor canlı izleme yolları sarı kırmızılı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Galatasaray'da hedef bu maçı kazanarak lider Sivasspor'la puan farkını 5'e düşürmek. Kayserispor ise ligde topladığı 11 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Haberimizden Galatasaray Kayserispor maçı canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle! Süper Lig'in 20. haftasında, zirve mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 33 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, bu maçı kazandığı takdirde lider Sivasspor'la puan farkını beşe indirecek. Lig sonuncusu Kayserispor ise bu zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Sarı kırmızılı ekip ligde iyi bir seri yakaladı ve son 3 maçını da kazandı. Golcü oyuncu Falcao form tutmaya başlarken, Galatasaray ligde oynadığı son maçta Konyaspor deplasmanında 3-0 galip geldi.

KAYSERİSPOR'DA SON DURUM

Teknik direktörlüğünü Robert Prosinecki'nin yaptığı Kayserispor ise 11 puanla son sırada bulunuyor. Konuk ekip ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemezken, geçtiğimiz hafta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

LİGDE 48. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 48. randevularına çıkacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.