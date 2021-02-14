Galatasaray - Kasımpaşa maçı oynanacak mı? Türk Telekom Stadı'nda son durum

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olurken, gözler bugün oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçına çevrildi. Meteorolojiden gelen son bilgilere göre kar yağışının maçın oynanacağı saatte de etkili olması beklenirken Türk Telekom Stadı'nda son durum ortaya çıktı.