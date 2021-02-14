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Galatasaray - Kasımpaşa maçı oynanacak mı? Türk Telekom Stadı'nda son durum

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Giriş: 14.02.2021 11:56
İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olurken, gözler bugün oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçına çevrildi. Meteorolojiden gelen son bilgilere göre kar yağışının maçın oynanacağı saatte de etkili olması beklenirken Türk Telekom Stadı'nda son durum ortaya çıktı.
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