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Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü

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Giriş: 30.12.2023 06:51
Son dakika haberleri... Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı ekibi havalimanında taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe kafilesi İstanbul’a döndü
Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü
Galatasaray kafilesi İstanbul’a döndü
Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
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