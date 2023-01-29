Galatasaray Giresun'da seriye bağladı! Rekor gecesi: Süper Lig'de galibiyet serisi 10'a çıktı!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 ile geçti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e yükseltti, Giresunspor ise 21 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.