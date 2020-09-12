Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon ilk maçında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan sarı kırmızılılarda mutlak hedef 3 puan... Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler. İşte her iki takımda son dakika gelişmeleri ve maça başlayacakları ilk 11'ler...

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon ilk maçında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan sarı kırmızılılarda mutlak hedef 3 puan... Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler. İşte her iki takımda son dakika gelişmeleri ve maça başlayacakları ilk 11'ler...

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İLK 11'LER:

Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMLERİ

BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)MURAT YAMAK(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)