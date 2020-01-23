Galatasaray Çaykur Rizespor maçı CANLI izle aspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray evinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Rize'!de oynan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Kazananın çeyrek finale yükseleceği mücadele saat 20.30'da başlayacak ve maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Çaykur Rize maçını taraftarlar ahaber.com.tr/spor sitemiz üzerinden izleyebilecekler. Maçla ilgili son dakika gelişmeleri Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan A Spor muhabiri canlı yayında aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray evinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Rize'!de oynan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Kazananın çeyrek finale yükseleceği mücadele saat 20.30'da başlayacak ve maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Çaykur Rize maçını taraftarlar ahaber.com.tr/spor sitemiz üzerinden izleyebilecekler.

Maçla ilgili son dakika gelişmeleri Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan A Spor muhabiri canlı yayında aktardı.