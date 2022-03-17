Galatasaray-Barcelona maçı saat 20.45’te!

Galatasaray Avrupa'da zafer için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istiyor. Sakatlığı olan kaptan Arda Turan forma giyemeyecek. UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek. NEF Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

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