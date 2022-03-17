17 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray-Barcelona maçı saat 20.45’te!
Galatasaray Avrupa'da zafer için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istiyor. Sakatlığı olan kaptan Arda Turan forma giyemeyecek. UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek. NEF Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.