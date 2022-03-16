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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

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Giriş: 16.03.2022 15:14
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
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