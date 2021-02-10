Galatasaray Alanyaspor maçı Ziraat Türkiye Kupası yarı final A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'yi eleyerek ilk yarı finalist olan Medipol Başakşehir'in ardından ikinci yarı finalist bu akşam belli oluyor. Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranından şifresiz canlı yayınlanacak. Peki her iki takımda da son durum ne? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan dorukta...

MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Donk, Emre, Etobo, Fernandes, Belhanda, Oğulcan, Babel, Mostafa

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Babacar

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Galatasaray kupaya 5. Tur'dan Darıca Gençlerbirliği maçı ile başladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

ALANYASPOR'UN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Alanyaspor ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçerek çeyrek finale çıktı.