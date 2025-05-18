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Galatasaray 5 yıldızlı şampiyon!

Galatasaray 5 yıldızlı şampiyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 22:05
Güncelleme:18.05.2025 22:13
Süper Lig’de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede oturan ve 4 gün önce Gaziantep’te Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldıran Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar bu maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray bu sezonu şampiyon tamamladı ve 2000'li yıllarda üst üste 3 sezon aralıksız şampiyon olabilen tek takım olarak tarihe geçti. Dries Mertens'in oğlu Ciro ise galibiyet sonrası sahaya inerek babası ile kutlamalara katıldı.
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