Galatasaray 5-0 Antalyaspor (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)

Şampiyonlar Ligi'nde aradığını bulamayan, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray evinde Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u ağırladı. Taylan'ın yıldızlaştığı, Radamel Falcao'nun 2 gol attığı maç 5-0 sona erdi. Sarı kırmızılıların diğer golünü ise oyuna sonradan giren Babel kaydetti. Galatasaray 5-0 Antalyaspor maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

Süper Lig 17. hafta maçı Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oynadığı son 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Galatasaray sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı da ahaber.com.tr sayfalarında yer alacak. Haberimizden Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izleme ekranına tıklayarak ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

*Şampiyonlar Ligi'nde aradığını bulamayan, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray evinde Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u ağırladı. Taylan'ın yıldızlaştığı, Radamel Falcao'nun 2 gol attığı maç 5-0 sona erdi. Sarı kırmızılıların diğer golünü ise oyuna sonradan giren Babel kaydetti. Galatasaray 5-0 Antalyaspor maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

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MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Sarı kırmızılı ekip ligde istediği çıkışı bir türlü yakalayamayarak 24 puanla ligin 7. Sırasında yer alıyor. Rakibi Antalyaspor ise küme düşme hattından çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla İstanbul'a gelen Güney ekibi, 14 puanla 16.sırada yer alıyor.

Maç öncesi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Andone ve Luyindama sakatlıkları dolayısıyla, Jimmy Durmaz ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise eksiklikler bir hayli fazla. Güney ekibinin maç kadrosunda Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yer almıyor.

Galatasaray ve Antalyaspor bugüne kadar ligde toplam 46 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 28'ini Galatasaray kazanırken 11 maç beraberlikle bitti, 7 maç ise Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray bu maçlarda toplam 90 gol atarken, 44 kez de kalesinde gol gördü.

Sarı kırmızılı ekip bugüne kadar 23 kez Antalyaspor'u evinde ağırladı. Bu maçların 14'ünde Galatasaray rakibini mağlup ederken yalnızca 4 maçta Güney temsilcisine mağlup oldu. Evinde rakibine toplam 47 gol atan Aslan, 23 golü de kalesinde gördü.

Antalyaspor'a İstanbul'da en son 2009-2010 sezonunun 33.. Haftasında 2-1'lik sonuçla mağlup olan Galatasaray o maçtan itibaren evinde oynadığı 8 karşılaşmada rakibine yenilmedi.