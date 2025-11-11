Futbolda dehşet! Taraftar oyuncuyu boğazından yaraladı

11 Kasım 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 09:46
Futbol yeşil sahada eşine az rastlanır bir vandallığa sahne oldu. Nijerya liginden iki takımın müsabakası esnasında taraftarlar sahaya girdi arbede yaşandı. Sahaya giren ev sahibi takımın öfkeli bir taraftarı, rakip takım futbolcularından birini bıçakla boğazından yaraladı. Hakem ise tüm bu olaylara rağmen "oyuna devam" dedi.
