Futbolcularını tokatlayan teknik direktör Halit Kurt hakkında flaş gelişme

Kayseri Amatör Küme müsabakasında yaşanan ve gündeme adeta bomba gibi düşen teknik direktör skandalı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dün sosyal medyaya düşen görüntünün yeni olmadığı ve 2016-17 sezonuna ait olduğu ortaya çıkarken konuyla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbolcularını tokatlayan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt ile ilgili disiplin soruşturması başlattığı belirtildi.