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05.01.2020

Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı

Çankırı'da Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor takımları arasında oynanan amatör lig maçının ardından iki takımın futbolcuları kavga etti. Taraftarların da katıldığı kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Çankırı amatör lige mücadele eden Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lider Kurşunlu Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Soyunma odasına giden iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sahaya taşan kavgaya , taraftarlar da karıştı. Kavgada futbolcular birbirlerine tekme tokat saldırdı. Sahaya giren polis, tarafları ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı. Güçlükle önlenen kavga sonrası hakem Yapraklı Belediyespor'dan 5, Kurşunlu Belediyespor'dan 3 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

'YARALANAN 5- 6 SPORCUMUZ VAR'
Kurşunlu Belediyespor Başkanı Zekeriya Kahraman, rakip takımın mağlubiyeti hazmedemediğini öne sürerek, şöyle konuştu
Maç bittikten sonra olaylar oldu. 80'inci dakikada kalecimiz kırmızı kart gördü ve maçı biz 10 kişi tamamlamamıza rağmen 4-1 kazandık. Maç sonunda rakip takım, bizim oyuncularımıza saldırmaya başladı. Çenesinden, kolundan, bacağından yaralanan 5- 6 sporcumuz var. Şikayetçi olmadık, darp raporu almadık olaylar büyümesin diye. Ama rakip takıma bu yakışmadı. Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör'de tarafları ayırmak için uğraştı. Polisler havaya ateş açarak olayları yatıştırmaya çalıştı.

Karşılaşma sonrası Kurşunlu Belediyespor kafilesine Çankırı'ya kadar, polis ve jandarma ekipleri eşlik etti.

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