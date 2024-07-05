Futbol Schengen’den büyüktür! Maç vize sorunun aştı

Son yıllarda özellikle Avrupa'ya gitmek isteyenlerin en büyük sorunlarından biri de Schengen Vizesi oluyordu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu ya hiç vize vermiyor ya da aylarca bekleterek zorluk çıkarıyor. Ama bu durum son birkaç günde biraz olsun değişti hem de futbol sayesinde. Türkiye'nin maçları için Almanya'ya gitmek isteyenlere jet vize çıkıyor.

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