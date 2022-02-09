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Futbol sahalarında ender görülen olay! ZTK'ya damga vurdu! Emiliano Viviano soğuktan tir tir titredi

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Giriş: 09.02.2022 09:58
Güncelleme:09.02.2022 10:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı A Spor ekranlarında sürüyor. Kupadaki kritik karşılaşmada Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u ağırladı. Yoğun yağış altında oynanan maçta tam 9 gol olurken, çeyrek finale maçtan 5-4 üstünlükle ayrılan Karagümrük yükseldi. Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun uzatma dakikalarında soğuktan titremeye başladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda VavaCars Fatih Karagümrük, evinde İttifak Holding Konyaspor'u uzatmalara giden maçta 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 120 dakika süren zorlu maçta iki takım futbolcuları zorlu anlar yaşadı.

Özellikle Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun uzatma dakikalarında soğuktan titremeye başladığı gözlerden kaçmadı.

Bir hayli acı çektiği gözlenen tecrübeli kaleci, maç biter bitmez formasını çıkartıp soyunma odasına koştu.

36 yaşındaki oyuncunun o anları da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Maçın hakemi Ali Şansalan da 111. dakikada kısa süreli bir adale sakatlığı yaşadı, tedavisi sonrası devam etti.

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