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Filenin Sultanları finalde!

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Giriş: 01.09.2023 20:28
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
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