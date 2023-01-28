28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları FIFA'dan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'ya kötü haber: Men cezası aldı

FIFA'dan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'ya kötü haber: Men cezası aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2023 10:33
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Gana ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasında hakeme itirazları sebebiyle 4 milli maçtan men cezası aldı.
FIFA’dan Muslera’ya kötü haber: Men cezası aldı
FIFA'dan Muslera'ya kötü haber: Men cezası aldı
Cenk Tosun attı Beşiktaş kazandı
Cenk Tosun attı Beşiktaş kazandı
Süper Lig’de bir ayrılık daha
Süper Lig'de bir ayrılık daha
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a jet yanıt!
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a jet yanıt!
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!
Fenerbahçe son dakikada hayat buldu!
Fenerbahçe son dakikada hayat buldu!
Beşiktaş Kayserispor’u 2 golle geçti
Beşiktaş Kayserispor’u 2 golle geçti
Trabzonspor aradığı maestroyu buldu!
Trabzonspor aradığı maestroyu buldu!
Galatasaraylı Seferoviç Başakşehir’e mi?
Galatasaraylı Seferoviç Başakşehir'e mi?
Okan Buruk’tan transfer sözleri
Okan Buruk'tan transfer sözleri
Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi!
Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi!
Galatasaray’dan Renato Sanches harekatı!
Galatasaray'dan Renato Sanches harekatı!
Daha Fazla Video Göster