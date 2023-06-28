28 Haziran 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal!
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.Geçtiğimiz sezon görevini Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayacak. Kanarya, Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzaladı.