Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.Geçtiğimiz sezon görevini Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayacak. Kanarya, Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzaladı.