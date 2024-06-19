19 Haziran 2024, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakibi Lugano oldu
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için eleme oynayacak olan Fenerbahçe'nin 2. turdaki rakibi belli oldu. Çekilen kura sonucu sarı-lacivertli ekip İsviçre'nin Lugano temsilcisi ile eşleşti.