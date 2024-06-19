19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakibi Lugano oldu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 14:17
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için eleme oynayacak olan Fenerbahçe'nin 2. turdaki rakibi belli oldu. Çekilen kura sonucu sarı-lacivertli ekip İsviçre'nin Lugano temsilcisi ile eşleşti.
Trabzonspor’un UEFA’da rakibi belli oldu
Trabzonspor'un UEFA'da rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
EURO 2024’te saha bizim çocukların!
EURO 2024'te saha bizim çocukların!
Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte atmosfer
Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte atmosfer
Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler oynayacak mı?
Türkiye EURO 2024’ün ilk maçına çıkıyor
Türkiye EURO 2024'ün ilk maçına çıkıyor
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
EURO 2024 maçı öncesi gerginlik!
EURO 2024 maçı öncesi gerginlik!
Trabzonspor formalarını bu video ile tanıttı!
Trabzonspor formalarını bu video ile tanıttı!
Türkiye Kupası ve Süper Kupa Turkuvaz Medya’da!
Türkiye Kupası ve Süper Kupa Turkuvaz Medya'da!
Beşiktaş’ın yeni hocası İstanbul’da
Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster