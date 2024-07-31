31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2024 12:40
Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.
F.Bahçe’de Fred şoku! Açıklama geldi
F.Bahçe'de Fred şoku! Açıklama geldi
Mete Gazoz tarihe geçti
Mete Gazoz tarihe geçti
Atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası
Atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası
Jose Mourinho basın toplantısında konuştu!
Jose Mourinho basın toplantısında konuştu!
Filenin Sultanları tarihi dönüşle başladı
Filenin Sultanları tarihi dönüşle başladı
Paris olimpiyatları kaosla başladı
Paris olimpiyatları kaosla başladı
Paris’te millilerimiz sahnede
Paris'te millilerimiz sahnede
Türkiye’nin kalbi Paris’te atıyor!
Türkiye'nin kalbi Paris'te atıyor!
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
Trabzonspor, Ruzomberok’a konuk oluyor
Trabzonspor, Ruzomberok'a konuk oluyor
Galatasaray Elias Jelert’i kadrosuna kattı
Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı
Olimpiyatlarda madalya umutlarımız
Olimpiyatlarda madalya umutlarımız
Daha Fazla Video Göster