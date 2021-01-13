Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Geleceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi | Fenerbahçe ile anlaşan yıldız futbolcu Mesut Özil'den gelen son dakika haberi sarı-laciverli taraftarları daha da heyecanlandıracak. A Spor'un aktardığı bilgiye göre Özil en geç 18 Ocak Pazartesi İstanbul'da olacak. Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi! Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesinin beklendiğini vurguladı.