Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

2022-2023 Süper Lig sezonunda bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, başkan Ali Koç'un katıldığı törenle sözleşmeyi resmen imzaladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki törene konuşan İsmail Kartal, görevden ayrılmasının ardından geçen sürede çok güzel bildirimler aldığını ifade etti. "Vakit tek yumruk olma vaktidir" mesajı veren deneyimli çalıştırıcı Kartal, "Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz" şeklinde konuştu. Diğer yandan Kartal, Kanarya'nın bu sezon ortaya koyacağı taktiği ve sistemi duyurdu.