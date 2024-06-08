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Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Başkanlık için Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.06.2024 09:49
Fenerbahçe'de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü SaraÇoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. Genel Kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
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