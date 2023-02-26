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Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2023 18:00
Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı eski kaptanlarından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Başsağlığı mesajı yayımlayan Galatasaray, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
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