Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı eski kaptanlarından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Başsağlığı mesajı yayımlayan Galatasaray, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.