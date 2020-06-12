Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI anlatım izle |Video

Süper Lig 27. haftadan devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig bu akşam saat 21'de Fenerbahçe Kayserispor maçıyla kaldığı yerden başlayacak. Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertli ekipte hedef mutlak galibiyet. Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka beIN SPORT ekranından naklet yayınlanacak. Taraftarlar müsabakanın CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

Süper Lig 27. haftadan devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig bu akşam saat 21'de Fenerbahçe Kayserispor maçıyla kaldığı yerden başlayacak. Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertli ekipte hedef mutlak galibiyet. Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka beIN SPORT ekranından naklet yayınlanacak. Taraftarlar müsabakanın CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM TIKLA İZLE

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Cihan Aydın olacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.

Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TAHİR KARAPINAR İLE İLK KEZ

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak.

Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

ALTAY YENİDEN KALEYE GEÇECEK

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak.

Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.

Fenerbahçe'de ligde son oynanan Konya deplasmanında kaleyi Harun Tekin korumuştu.

DİRAR GERÇEK POZİSYONUNA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak.

Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek.

Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.

Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak.

Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz-Simon Falette ikilisinden oluşacak.