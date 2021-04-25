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Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI anlatım izle |Video

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Giriş: 25.04.2021 20:29
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 36. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Taraftarlar maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE: HARUN, NAZIM , SERDAR, SZALAI, CANER, SOSA, OZAN, MERT HAKAN, İRFAN, PELKAS, VALENCIA

KASIMPAŞA: (MUHTEMEL) RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN.

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