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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tüm tribün tek ses: Şehitler ölmez vatan bölünmez

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Giriş: 24.12.2023 19:05
Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'nin yasa boğuldu acı olay Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de unutulmadı. Tüm tribün teröre ve destekçilerine lanet yağdırdı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratında herkes tek bir ses oldu.
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