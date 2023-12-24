Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tüm tribün tek ses: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye'nin yasa boğuldu acı olay Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de unutulmadı. Tüm tribün teröre ve destekçilerine lanet yağdırdı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratında herkes tek bir ses oldu.