Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı A Spor'dan şifresiz CANLI izle |Video

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler ise bu zorlu maçı canlı izlemek için şifresiz yayın arayışı içerisinde... 5G teknolojisinin kullanılacağı müsabakayı basketbolseverler A Spor ekranından takip edebilecekler.

ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak mücadele A Spor ekranndan canlı olarak yayınlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u ağırlıyor.

2 Şubat Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı saat 15.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı hangi kanalda?

Türk Telekom, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'nun ise 13 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı A Spor ekranlarından CANLI olarak yayınlanıyor.