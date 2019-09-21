Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı anlatım |Video

Alanya'ya deplasmanda 3-1 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe kendi sahasnda Ankaragücü'nü ağırlıyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri kendi evinde Ankaragücü'nü geçip geçen hafta üzdükleri taraftarlarını sevindirmek istiyor. Süper Lig'in 5. hafta Kadıköy'de oynanacak olan mücadeleye kısa süre kala, muhtemel 11'ler de belli oldu. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden takip edebilir. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte, maça dair tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM - VİDEO

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Ankaragücü maçının muhtemel 11'lerinin şu şekilde olması bekleniyor;

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat



ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill

KADIKÖY'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.



Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.



Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.



ALTAY BAYINDIR, ESKİ TAKIMINA KARŞI



Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.



Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.