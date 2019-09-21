Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı anlatım |Video
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM - VİDEO
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe Ankaragücü maçının muhtemel 11'lerinin şu şekilde olması bekleniyor;
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill
KADIKÖY'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
ALTAY BAYINDIR, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.