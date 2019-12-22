FB BJK maçı canlı anlatım izle! - Fenerbahçe Beşiktaş maçı CANLI | Video

Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig 16. haftasında yılın son derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. FB BJK maçı canlı izleme yolları da merak ediliyor. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Belözoğlu ağrılarının artması sebebiyle son dakika kadrodan çıkarıldı. İki takımında maça başlayacağı 11'ler ve sıcak gelişmeleri Dr. Gürkan Kubilay canlı yayında yorumladı. Taraftarlar, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak olan FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ derbisinin CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbena takip edebilirler.

İstanbul'da derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Belözoğlu ağrılarının artması sebebiyle son dakika kadrodan çıkarıldı. İki takımında maça başlayacağı 11'ler ve sıcak gelişmeleri Dr. Gürkan Kubilay canlı yayında yorumladı.

Taraftarlar, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak olan FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ derbisinin CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbena takip edebilirler.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Kruse, Tolga, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner, Burak.