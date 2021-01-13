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Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor maçının ardından olay açıklama: Derin bir yalnızlık hissediyorum

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Giriş: 13.01.2021 00:50
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." dedi.
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Fatih Terim: Derin bir yalnızlık hissediyorum
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