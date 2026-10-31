Polonya'da yargı savaşı siyasi krize dönüştü: Anayasa Mahkemesi önünde polis barikatı

Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasındaki yargı krizi büyüyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının bir ay süreyle görevden uzaklaştırılması üzerine muhalefet mahkeme önünde toplandı, polis barikat kurdu. Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Cumhurbaşkanı Nawrocki mahkemeye gitti. Kriz diplomasiye de sıçradı; Bükreş ve Pekin büyükelçileri istifa etti. Gözler 3 Kasım'daki kritik toplantıya çevrildi.