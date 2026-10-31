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İran'ın Keşm Adası açıklarında balıkçı teknesi vuruldu! İnsansız hava aracıyla hedef alındı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'ın Keşm Adası açıklarında balıkçı teknesi vuruldu! İnsansız hava aracıyla hedef alındı

İran'ın Keşm Adası açıklarında bir balıkçı teknesi, insansız hava aracıyla hedef alındı.

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