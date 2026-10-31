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Bakan Ersoy'dan Antalya'ya dev yatırım müjdesi! EXPO alanı uluslararası kongre ve fuar merkezine dönüşüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Ersoy'dan Antalya'ya dev yatırım müjdesi! EXPO alanı uluslararası kongre ve fuar merkezine dönüşüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında kente yönelik yeni yatırım müjdesini duyurdu. Festival kapsamında 9 gün boyunca 40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik düzenleneceğini açıklayan Ersoy, COP31'in ardından EXPO alanının Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birine dönüştürülmesi için yeni bir yapılanmaya gidileceğini belirtti. Yatırımla Antalya turizminin 12 aya yayılması hedefleniyor.

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