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Fatih Terim'den PSV Eindhoven maçı öncesi flaş transfer açıklaması

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Giriş: 20.07.2021 20:53
Güncelleme:20.07.2021 20:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Sezonu erken açtık, güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Sezona PSV gibi güçlü bir ekiple başlamak sezon öncesi güçlü bir test olacak. Bizim için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum, inşallah alacağımız galibiyet sezon içerisinde alacağımız galibiyetlerin müjdesi olur" dedi. Terim, transfer konuları ile ilgili de konuştu.
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