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18.09.2019
Fatih Terim'den İtalyanca soruya İtalyanca yanıt! İşte o anlar | Video
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün karşılaşacakları Club Brugge mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim'in İtalyanca sorulan soruya İtalyanca verdiği cevap sosyal medyada olay oldu.
İtalyan muhabirden Terim'e İtalyanca bir soru yöneltilince, Fatih Terim soruyu İtalyanca cevapladı. İtalyanca cevap ve dili bilmeyen çevirmen zor anlar yaşadı. İşte o anlar...
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