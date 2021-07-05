05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde

Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2021 11:17
Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı Kırmızılılarda Jens Stryger Larsen seferberliği yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim’in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bitirmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı. İşte olası Larsen transferine ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray'da Larsen seferberliği
Galatasaray'da Larsen seferberliği
Babası doğruladı! Galatasaray Ghezzal'e talip oldu!
Babası doğruladı! Galatasaray Ghezzal'e talip oldu!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı!
Jigolo çetesinden şantaj vurgunu!
Jigolo çetesinden şantaj vurgunu!
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta...
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta...
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
15 yıllık kontrat teklifi!
15 yıllık kontrat teklifi!
Diego Costa zirvesi
Diego Costa zirvesi
Adım adım Fernandes
Adım adım Fernandes
Fonseca: Fenerbahçe bir dünya devi!
Fonseca: Fenerbahçe bir dünya devi!
Fenerbahçe o stoperi duyurdu!
Fenerbahçe o stoperi duyurdu!
BAL maçında kavga! Demir parmaklıkları kırdılar
BAL maçında kavga! Demir parmaklıkları kırdılar
Daha Fazla Video Göster