Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde

Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı Kırmızılılarda Jens Stryger Larsen seferberliği yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim’in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bitirmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı. İşte olası Larsen transferine ilişkin tüm detaylar...