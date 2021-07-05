05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde
Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı Kırmızılılarda Jens Stryger Larsen seferberliği yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim’in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bitirmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı. İşte olası Larsen transferine ilişkin tüm detaylar...