03 Haziran 2024, Pazartesi
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EURO 2024’ün topu, şarkısı ve maskotu
EURO 2024 için artık nefesler tutuldu. Turnuvanın resmi topu, maskotu ve şarkısı belli oldu. "Futbol aşkı" anlamına gelen Fussballliebe ile ilk kez bir Avrupa şampiyonasında "connected ball" teknolojisi denenecek. Bu teknoloji sayesinde hakemlere karar alma aşamasında yardımcı olunacak.