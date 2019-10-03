Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, büyük bir kültür şölenine sahne olacak. Festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı "pato"nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Festival kapsamında Fetih Yağlı Güreşleri düzenlenecek. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek.

Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları da icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

Festivalde geleneksel spor oyunları için 135 at kullanılacak. Atlar; kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI DA KATILACAK

4. Etnospor Kültür Festivali'ni Süper Lig'in yıldız futbolcuları da ziyaret edecek. Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

Festivale Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katılacak.

OBA ALANI TOYLARA SAHNE OLACAK

Festivalde birçok etkinlik arasında düzenlenecek toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması), geştek toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluşacak.

Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunulacak.

Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteriler yapacağı etkinlikte konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlanacak.

Festival alanına 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kurulacak. Farklı alanlarda yaklaşık 60 geleneksel el sanatları atölyesi ziyaretçileri bekleyecek.

ÇOCUK OYUNLARI ÖN PLANDA

Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak.

Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30'un üzerinde geleneksel çocuk oyununu oynama şansı bulacak.

Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

DÜNYANIN LEZZETLERİ ETNOSPOR'DA

Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.

BU YILKİ MİSAFİRLER ARJANTİN'DEN

Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl Arjantin'in geleneksel spor dalı "pato" da yer alacak.

Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin yer aldığı organizasyona bu yıl Arjantin konuk olacak.

İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan pato, 180-220 metre aralığında boyu, 80-90 metre aralığında da eni olan bir sahada dörder atlı sporcuyla oynanıyor.

Oyunda çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, ciddi bir çalışma disiplini gerektirirken, ortaya seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar çıkıyor.

Sekizer dakikadan 6 set süren oyunda sporcu sakatlığı durumunda sadece bir defaya mahsus olmak üzere oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından sakatlık durumunda takım eksik mücadele etmek zorunda kalıyor. Patoda sınırsız at değişikliği yapılabiliyor. Hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan beş dakika süre ile men edebiliyor.

Oyunda taç, aut ile faulun yapıldığı yere göre 5, 8 ve 15 metreden kullanılan penaltı atışları mevcut.