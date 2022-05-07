Erol Bulut: "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledikleri zorlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi" dedi. Taraftarların yoğun istifa tezahüratları ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.