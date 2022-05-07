07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erol Bulut: "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"

Erol Bulut: "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 11:19
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledikleri zorlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi" dedi. Taraftarların yoğun istifa tezahüratları ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.
Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi
"Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"
Şampiyonluk sonrası maçlar zordur
"Şampiyonluk sonrası maçlar zordur"
Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?
Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?
Guardiola’yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu
İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Real Madrid’den tarihi geri dönüş!
Real Madrid'den tarihi geri dönüş!
Maradona’nın formasına 7,1 milyon sterlin
Maradona’nın formasına 7,1 milyon sterlin
Rambo Okan gözaltına alındı
Rambo Okan gözaltına alındı
Süper Lig’in en değerlisi Galatasaray’da!
Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray'da!
FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
Daha Fazla Video Göster