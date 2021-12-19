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Erman Toroğlu'ndan Pereira'ya sert eleştiri: Maçı vermek istiyor

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Giriş: 19.12.2021 22:03
Güncelleme:19.12.2021 22:03
Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden 2-2'lik beraberlik çıktı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu, Vitor Pereira'nın değişikliklerini değerlendirdi. Toroğlu, ''Maçın uzatma süresinde değişiklik yapan teknik direktör, maçı almak istemeyen bir teknik direktördür. Kovulmak isteyen birisi yapar. Beni kovun, paramı da verin diyor. Ben kulüp başkanı olsam soyunma odasına almam. Vakit geçirmek mi istiyorsun? O zaman sen maçı vermek isteyen bir teknik direktörsün." dedi.
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