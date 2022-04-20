20 Nisan 2022, Çarşamba
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Erman Toroğlu'ndan olay yaratan sözler | TFF-MHK-Tahkim Kurulu üçgeninde neler yaşandı?
Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyelerin istifa etmesinin ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. İsitfaların perde arkasında neler var? İstifaların ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Usta yazar Erman Toroğlu, yaşanan istifalar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.