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Erman Toroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen sözler: "Eski futbolcu ve TFF'de gözlemci olan biri kadını taciz ederken yakalandı"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.01.2023 21:06
Güncelleme:01.01.2023 21:18
Fotomaç Gazetesi’nin usta kalemi ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında herkesi şoke eden bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Bana taze bir haber geldi. Eski bir futbolcu, eski bir hakem ve şimdi TFF’de gözlemci olan biri, uçakta bir kadını taciz ederken yakalanıyor." şeklinde konuştu. İşte Toroğlu’nun gündeme bomba gibi düşen o açıklamalarının tamamı…

A Spor'da canlı olarak yayınlanan 90+1 programında yazar Erman Toroğlu'ndan gelen flaş bir haber ortalığı kasıp kavurdu.

"BACAKLARINI MI ÇEKİYOR, BİR YERLERİNİ ÇEKİYOR..."

Kendisine 2 saat önce taze bir haber geldiğini bildiren Erman Toroğlu, "Bu haber de çok taze. Adını vermeyeceğim! Eski bir futbolcu, eski bir hakem ve şimdi gözlemci. Yakın zamanda uçağa biniyor. Yanındaki bayanın bacaklarını mı çekiyor, bir yerlerini çekiyor. Kadın uyarıyor çığlık atıyor." dedi.

"UÇAKTA BU DÖVÜYORLAR"

Sözlerinin devamında ortalığın bir anda karıştığını anlatan Toroğlu, "Uçakta bu vatandaşı dövüyorlar. Elinden de telefonu alıyorlar. Uçak iniyor ve pilot polis çağırıyor. Öyledir bu iş! Polis alıyor ve götürüyor." cümlesini kurdu.

"BU ADAMI BEN TANIYORUM! TFF AÇIKLAMALI"

"Şimdi mesele bu adam kim?" sorusunu soran yazar Erman Toroğlu, "Bu adamı ben tanıyorum. Yüz kızartıcı bir olay ve bu adam (TFF) gözlemci. Bir müddette maç verilmiyor buna. Yani bu şu demektir! Federasyon bunu açıklayın. Açıklayın ve önü kesilsin böyle şeylerin. Bunları almayın!" dedi.

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