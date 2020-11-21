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Erman Toroğlu'ndan Atiba'ya büyük övgü
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı. Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Toroğlu, "4 çeker bir adam. 60 metre depar attı" dedi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi. Atiba'ya övgüler yağdıran Toroğlu, "Atiba yaşına göre inanılmaz." ifadelerini kullandı.
"MOTOR TAKMIŞ HERHALDE"
Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu, siyah beyazlıları takım olarak beğendiğini dile getirdi. Toroğlu ayrıca Atiba'ya da değindi.
Atiba'nın 37 yaşında olduğunu öğrenen Erman Toroğlu, "Motor sayısı herhalde 4. 4 çeker bir adam. 45 ya da uzatmada 60 metre depar attı. Son hareketi ise mükemmel. Vurmuş gibi yaptı, arkadaşına bomboş attırdı." şeklinde konuştu.