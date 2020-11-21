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Erman Toroğlu'ndan Atiba'ya büyük övgü

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Giriş: 21.11.2020 21:38
Güncelleme:21.11.2020 21:38
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı. Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Toroğlu, "4 çeker bir adam. 60 metre depar attı" dedi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi. Atiba'ya övgüler yağdıran Toroğlu, "Atiba yaşına göre inanılmaz." ifadelerini kullandı.

"MOTOR TAKMIŞ HERHALDE"

Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu, siyah beyazlıları takım olarak beğendiğini dile getirdi. Toroğlu ayrıca Atiba'ya da değindi.

Atiba'nın 37 yaşında olduğunu öğrenen Erman Toroğlu, "Motor sayısı herhalde 4. 4 çeker bir adam. 45 ya da uzatmada 60 metre depar attı. Son hareketi ise mükemmel. Vurmuş gibi yaptı, arkadaşına bomboş attırdı." şeklinde konuştu.

Toroğlu'ndan Atiba'ya büyük övgü!
Toroğlu'ndan Atiba'ya büyük övgü!
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