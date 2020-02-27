Erman Toroğlu'ndan Ali Koç için flaş sözler

A Spor'da yayınlanan Kale Arkası programında Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe başkanı Ali Koç için çok sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren Toroğlu, "Söyleyeceğim çok net yani. Dünyaya rezil olduk.Türkiye'de bir büyük kulüp başkanı tribünden atlıyor. Ben hayatımda ilk defa gördüm, sen gördün mü? Şu geliyor aklıma, amigo kulüp başkanı. Amigo geliyor aklıma. Amigolar bile atlamıyor." ifadelerini kullanırken Uluç, "Keşke amigo olsa, holigan. Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Ama Ali Koç ne yazık ki holigan. Yönetimdeyken de holigandı, yönetime girmeden de holigandı." dedi.