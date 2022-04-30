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Erman Toroğlu'dan Trabzonspor - Antalyaspor maçı yorumu: Şu anda yangın var

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Giriş: 30.04.2022 22:12
Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde konuk etti. Maçın 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve Fırtına 1-0 öne geçti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var." dedi.
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