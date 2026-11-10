İş yerlerinde kalp krizi riskine karşı yeni dönem! 100 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine şok cihazı zorunluluğu

İş yerlerinde yaşanan ölümlerin yüzde 30'unun kalp krizi kaynaklı olduğuna yönelik tespit üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Yeni düzenlemeyle 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde otomatik şok cihazı bulundurulması zorunlu hale gelecek. Uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Murat İçen, düzenlemenin ayrıntılarını aktarırken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir de kalp krizi ve şok cihazlarının kullanımına ilişkin bilgi verdi.