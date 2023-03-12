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Erman Toroğlu'dan Belhanda tepkisi: "Takımdan gönderilmeli"

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Giriş: 12.03.2023 18:01
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda'yı sert sözlerle eleştirdi.
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